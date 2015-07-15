Депутати збираються підняти мінімальну закупівельну ціну на молоко до 4 гривень

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 317, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується доповнити Закон "Про молоко та молочні продукти" статтею 16-1 "Державне регулювання закупівельної ціни на молоко".

Згідно зі статтею, держава встановлює мінімальну закупівельну ціну на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість) для молока другого гатунку – 4 грн. 00 коп. при цьому закупівельна ціна на зазначену категорію незбираного сирого товарного молока встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.

У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" встановлюється, що серед об’єктів державного цінового регулювання є і незбиране сире товарне молоко.

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Встановлюється, що заготівельні та переробні підприємства, підприємства оптової та роздрібної торгівлі проводять розрахунки з постачальниками об’єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів), зазначених у пункті 3.3.1 цього Закону, у строк не більше семи банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цих об’єктів.