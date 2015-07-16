Українцям обіцяють, що через півроку риба подешевшає

Окремі види риби, виловленої в Україні, через 6-9 місяців можуть, за прогнозами Державного агентства рибного господарства, подешевшати для кінцевого споживача на 40% при забезпеченні належних інвестиційних умов в галузі.

Про це повідомив голова Державного агентства рибного господарства України Ярема Ковалів на прес-конференції.

«За нашими прогнозами, за деякими видами риби здешевлення може досягти 40% для кінцевого споживача», - сказав він, не уточнивши, про які види риби йде мова.

Ковалів повідомив, що прогнозне зниження ціни буде пов'язано зі входом нових інвесторів в рибну галузь. За його словами, вже зараз окремі українські підприємці готові вкладати кошти в сферу переробки.

Разом з тим, вони очікують деяких змін у сфері державного регулювання рибної галузі. Зокрема, очікують запуску так званих «бірж», на яких буде продаватися вся виловлена в Україні риба, а також введення сертифікатів походження риби, які дозволять відстежувати всю історію надходження риби до кінцевого споживача.

Держрибагентство має намір ввести ці нововведення в рамках реформування відомства через 6-9 місяців.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, вилов риби та інших водних живих ресурсів в Україні в 2014 році, без обліку тимчасово окупованої Росією території Криму, зріс на 9,3% порівняно з 2013 роком – до 91,2 тис. тонн.

У Держрибагентстві вважають, що потенціал української рибної галузі дозволяє розраховувати на збільшення вилову риби в країні в 4-5 разів за умов ефективного реформування цієї сфери.

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19 травня голова Держрибагентства Ярема Ковалів заявив про необхідність реорганізації відомства та реформування з повним оновленням його штату. За його словами, необхідність реформування відомства назріла через масштабний рівень корупції.