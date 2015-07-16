Яценюк запропонував Раді скасувати спецрежим ПДВ тільки для великих агропідприємств

Про це він сказав під час засідання Верховної Ради.

«Уряд пропонує наступне: 90%, а точніше 98%, всіх компаній в Україні, які є аграрними, залишити на старій системі... Це ті компанії, які мають до 3 тисяч гектарів і які заробляють до 50 млн грн на рік», - сказав прем'єр, зазначивши, що інших сільськогосподарських виробників пропонується позбавити спецрежиму ПДВ.

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Як повідомляв УНІАН, представник МВФ в Україні Жером Ваше наголошував, що Україна повинна виконувати взяті на себе зобов'язання, закріплені в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, з переведення аграріїв на загальну систему оподаткування з 1 січня 2016 року. За його словами, дана вимога не є новою, вона була передбачена в попередніх варіантах меморандуму, які слугували підставою для затвердження кредитної програми МВФ. При цьому представник Фонду наголосив, що різні податкові пільги для аграріїв обходяться бюджету в 30 млрд грн. Водночас представник МВФ запевнив, що скасування податкових пільг для аграріїв не призведе до втрати їх конкурентоспроможності на світовому ринку.

Разом з тим голова Асоціації свинарів України Артур Лоза раніше зазначав, що скасування спецрежиму ПДВ, як це пропонується урядом, може створити умови скорочення обігових коштів, коли для аграріїв вигідніше стане приховувати реальні обсяги продажів і працювати «в тіні». Аграрії багаторазово заявляли, що скасування спецрежиму ПДВ може призвести до занепаду аграрної сфери України.

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» прогнозувала, що в разі скасування спецрежиму справляння податку на додану вартість для аграріїв з 2016 року, виручка від експорту за кордон української сільгосппродукції скоротиться на 1 млрд дол.