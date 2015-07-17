Американська Cargill побудує зерновий термінал в порту "Южний" за $100 мільйонів

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Одна з найбільших американських компаній, яка має значний досвід ведення своєї діяльності в Україні, компанія Cargill прийняла рішення щодо додаткових інвестицій в українську інфраструктуру і будівництво терміналу з перевалкою плюс 4 мільйони тонн на загальну суму близько 100 мільйонів доларів США», - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що відповідний меморандум був підписаний у ході інвестиційної конференції Україна-США у Вашингтоні.

Як повідомляв УНІАН, американська сільськогосподарська компанія Cargill має намір найближчими місяцями розпочати реалізацію в порту «Южний» (Одеська обл.) проекту з будівництва зернового терміналу.

Довідка УНІАН. Cargill - одна з найбільших світових приватних компаній, що інвестують в харчове виробництво. Компанія веде операції в 68 країнах світу, займається продажом зерна, олії, цукру, какао-продуктів, яловичини, свинини, м'яса індички тощо. Крім того, компанія є великим виробником сільськогосподарської продукції.

Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993 року.

Морський торговий порт «Южний» (Одеська обл.) - другий за обсягами перевалки вантажів порт України. Глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м. Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.