В окупованому Росією Криму через законодавчу заборону не можна проводити традиційні винні фестивалі, повідомив нелегітимний міністр курортів і туризму півострова Сергій Стрельбицький, передають "Новини Криму".

«Ми не можемо проводити наші винні фестивалі, на яких влаштовується дегустація та продаються вина», – сказав він.

Читайте такожВинороби Криму знову просять ввести ембарго на імпорт європейських винТак, в кінці серпня в Бахчисарайському районі планували провести винний фестиваль, проте через заковики в законодавстві захід знаходиться під питанням.

Нелегітимна влада анексованого Криму має намір просити федеральні органи РФ дати дозвіл на проведення винних фестивалів в регіонах, які займаються виробництвом вина.