Україна вже експортувала понад мільйон тонн зерна

Українські аграрії станом на 17 липня, з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2015 - червень 2016), експортували 1,1 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними міністерства, обсяг експорту пшениці становив 289 тис. тонн, кукурудзи - 620 тис. тонн, ячменю - 187 тис. тонн, інших зернових - 2 тис. тонн.

Крім того, на судна завантажено 190 тис. тонн зернових.

Згідно з повідомленням, ціна на продовольчу пшеницю третього класу становить 3184 грн за тонну, а на фуражну пшеницю - 3012 грн за тонну. Середня ціна за тонну ячменю становить 3071 грн, кукурудзи - 2967 грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними, оприлюдненими Мінагропродом, Україна у 2014-2015 МР експортувала рекордні для країни 34,8 млн тонн зерна, що на 1,6 млн тонн більше, ніж роком раніше. Зокрема, експорт пшениці становив 11,2 млн тонн, кукурудзи - 18,8 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, інших зернових - 0,3 млн тонн.

За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) у 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.