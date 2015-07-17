Білорусь зняла обмеження на постачання "Гаврилівських курчат"

Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь скасувало запроваджені 25 листопада 2014 року обмеження на ввезення м'яса птиці виробництва української компанії «Комплекс «Агромарс» (Київська обл.).

Згідно з повідомленням Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд), рішення про зняття обмежень із 17 липня пов'язане з результатами аналізу наданих компанією матеріалів, а також з наданням Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України гарантій відповідності продукції санітарним вимогам Євразійського економічного союзу.

Як повідомлялося, 21 листопада 2014 року Міністерство сільського господарства і продовольства Білорусі запровадило тимчасові обмеження на постачання заморожених тушок курчат-бройлерів української компанії «Комплекс «Агромарс» у зв'язку з повторним виявленням заборонених і шкідливих речовин у продукції. Посилений контроль над м'ясом «Агромарса» був запроваджений у жовтні у зв'язку виявленим перевищенням допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

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Довідка УНІАН. «Комплекс Агромарс» – один з найбільших виробників м'яса птиці в Україні. Головний виробничий майданчик компанії знаходиться в с. Гаврилівка (Вишгородський р-н Київської обл.). Продукція представлена торговою маркою «Гаврилівські курчата».

Договір про Євразійський економічний союз (ЄАЕС) був підписаний президентами Росії, Білорусі та Казахстану 29 травня 2014 року в Астані. На початку жовтня 2014 року держави «трійки» завершили процедуру ратифікації договору. В даний час членами ЄАЕС є Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація та Киргизія.