Україна хоче експортувати цукор до Казахстану

Міністерство аграрної політики та продовольства України веде переговори з казахстанськими партнерами про вихід українських виробників цукру на ринок Казахстану, повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на голову відомства Олексія Павленка.

«До міністерства звернулися вітчизняні цукровики, які висловили готовність здійснювати експорт цукру білого кристалічного до Казахстану. Ми активно ведемо переговори для реалізації цієї пропозиції, в ході яких буде узгоджено обсяги й ціновий аспект поставок», - цитує міністра прес-служба.

Згідно з повідомленням, розширення співробітництва в сфері сільського господарства передбачено в протоколі дванадцятого засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, який було підписано 16 липня.

Документ визначає пріоритетні для співробітництва галузі, такі як тваринництво, рослинництво, харчова промисловість, науково-дослідна сфера і сільськогосподарське машинобудування.

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Як повідомила прес-служба, заступник міністра з питань європейської інтеграції Владислава Рутицька зазначила, що, крім цукру, українські виробники також зацікавлені в експорті молочної продукції.

«Вітчизняні молочні підприємства мають можливість поставляти до Республіки Казахстан таку продукцію, як молоко сухе знежирене, молоко сухе незбиране. Зараз міністерство працює над можливостями активізації співробітництва між двома країнами в молочній галузі. Нагадаю, що в червні 2015 року вдалося узгодити зняття тимчасових обмежень на ввезення на територію Казахстану молочної та м'ясної продукції восьми українських виробників», - цитує Рутицьку прес-служба.

Згідно з повідомленням, перспективними експортними напрямками для українських виробників є також поставки тракторів, зернозбиральних комбайнів, обладнання для переробки молока та іншої техніки. Крім того, ряд українських наукових установ працюють спільно з казахстанськими партнерами над селекцією насіння кукурудзи, ячменю, пшениці та інших культур.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Казахстан домовилися розвивати подальші відносини у сфері торговельно-економічного співробітництва на основі норм і принципів Світової організації торгівлі (СОТ), що приведе до нарощування товарообороту між країнами. Відповідні домовленості було закріплено в протоколі дванадцятого засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва від 16 липня.

У червні Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в рамках переговорів про вступ Казахстану до Світової організації торгівлі (СОТ), погодило скасування тимчасових обмежень на ввезення до цієї країни м'ясо-молочної продукції восьми українських компаній: «Житомирський маслозавод», «Клуб Сиру» (Канівська філія), «Літинський молочний завод», «Куп'янський молочно-консервний комбінат», «Зевс ЛТД», "Свіженька", «Черкаська продовольча компанія» та «Техмолпром». Тоді ж досягнуто домовленості про розширення цього списку ще на сім компаній, серед яких «Молочний дім», «Лакталіс – Миколаїв», «Ічнянський молочно-консервний комбінат», «Звенигородський сироробний комбінат», «Жашківський маслозавод», «Барський птахокомбінат» та «Агромарс».