Виробництво соняшникової олії в Україні за півроку впало на 20,5%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні у січні-червні 2015 року становило 1,816 млн тонн, що на 20,5% менше, ніж за перші шість місяців 2014 року, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому в червні обсяг виробництва соняшникової олії становив 249 тис. тонн, що на 35,4% менше, ніж у червні 2014 року, і на 11% менше, ніж у травні цього.

У Держстаті повідомили, що виробництво маргаринів та харчових жирів у першому півріччі цього року скоротилося на 27,9% - до 99,7 тис. тонн. При цьому виробництво даної продукції в минулому місяці становило 14,8 тис. тонн, що на 29,7% менше, ніж у червні 2014 року, але на 0,7% більше, ніж у травні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво соняшникової олії в Україні в 2014 році зросло на 26,7 – до 4,2 млн тонн, маргаринів та жирів – скоротилося на 4%, до 269 тис. тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.