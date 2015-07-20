У Росії через кризу і продуктове ембарго продовольство змінює смак і вагу

За першу половину 2015 р. реальна нарахована зарплата росіян скоротилася на 8,5%, випливає з опублікованої минулого тижня доповіді Росстату, а вартість мінімального місячного набору продуктів харчування в середньому по Росії на кінець червня 2015 р. стала на 14,3% більше, ніж на початку року, пишуть "Ведомости".

«Вже точно можна сказати, що люди почали економити на їжі», – констатує гендиректор одного з найбільших виробників та імпортерів макаронів «СИ груп» Андрій Гуров.

Виробникам продуктів харчування довелося несолодко. З одного боку, через зниження купівельної спроможності вже 12 місяців виручка падає, з іншого – зростає собівартість. У відповідь виробники стали пропонувати нові товари з дешевших інгредієнтів, зазначено в червневому дослідженні PwC «Економічний спад в Росії».

Читайте такожBloomberg: в Росії - "колапс споживчої економіки" Компанії викручуються, як можуть. «Деякі знижують вартість товару за рахунок використання більш дешевої, але не завжди кращої з точки зору якості сировини, зменшують обсяг упаковки», – говорить директор з розвитку асоціації виробників і постачальників продовольчих товарів «Руспродсоюз» Дмитро Востріков. Але це не єдина тактика. Ті, хто не готовий жертвувати якістю, шукають інші шляхи скорочення виробничих витрат, пояснює він. Наприклад, виробник консервів «Помідорпром» економить на упаковці: для деяких продуктів холдинг змінив скляну тару на упаковку з гнучких матеріалів, розповіла директор з маркетингу холдингу Світлана Царенко. Інші виробники переходять на випуск нових продуктів більш низького цінового сегменту, продовжує Востріков.

Людина, близька до «Руспродсоюзу», наводить деякі помічені способи економії на рецептах і упаковці. Ряд виробників чаю переходять на більш дешеву сировину і зменшують вагу чайного пакетика. Деякі виробники шоколадних виробів замінюють «какао-тертий» на «какао-порошок» – більш дешевий субпродукт, а замість масла какао використовують еквіваленти жирів, наприклад, ріпакове або пальмове масло. У кабачкову ікру стали додавати борошно та інші наповнювачі, а в томатній пасті в якості згущувача знову почали використовувати крохмаль, перераховує співрозмовник «Ведомостей». Падає попит на дорогі макарони і росте на найдешевші – з хлібопекарського борошна. Тому багато виробників стали використовувати саме таку муку для виробництва продукції на замовлення роздрібних мереж – адже для товарів під власною маркою в мережах дуже важливо бути найдешевшими в своїй категорії, говорить менеджер однієї з бакалійних компаній.