В Україні за перше півріччя виробництво пива скоротилося майже на чверть

Українські пивовари у січні-червні 2015 року виробили 98,1 млн декалітрів солодового пива (крім пива безалкогольного та пива з вмістом алкоголю менше 0,5%), що на 24,1% менше, ніж за аналогічний період 2014 року, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожРада з другої спроби погодилася підкоригувати "пивне" законодавствоЗа даними Держстату, в червні поточного року виробництво пива становило 22,3 млн дал, що на 21,3% менше, ніж у червні 2014 року, і на 3,8% менше, ніж у травні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво пива в Україні у 2014 році скоротилося порівняно з 2013 роком на 10,8% - до 241 млн дал.