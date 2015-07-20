В Україні скорочується виробництво горілки, коньяку – зростає

В Україні виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% у січні-червні 2015 року скоротилося на 25,7%, порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 8,348 млн декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

У червні поточного року виробництво горілки склало 1,387 млн дал, що на 64,7% менше, ніж у червні 2014 року, але на 13,2% більше, ніж у травні 2015 року.

Читайте такожУряд підвищив ціни на алкоголь: спиртне з осені подорожчає на 40%За даними Держстату, виробництво коньяку та бренді в Україні за шість місяців зросло на 28,7%, у порівнянні з січнем-червнем 2014 року, і склало 1,305 млн. дал. У червні 2015 року виробництво коньяку та бренді склало 0,208 млн дал, що на 34,2% більше, ніж у червні 2014 року, та на 6,3% більше, ніж у травні цього року.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-червні 2015 року скоротився на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 4,278 млн дал. У червні виробництво лікерів та інших спиртних напоїв склало 0,825 млн дал, що на 15,6% менше, ніж у червні минулого року, і на 1,9% менше, ніж у травні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки в Україні в 2014 році скоротилося на 4,6% порівняно з 2013 роком – до 21,4 млн декалітрів, коньяку та бренді - на 11,6%, до 2,6 млн дал, лікерів та інших спиртних напоїв - на 3,6%, до 10,4 млн дал.