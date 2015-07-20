У Греції від сьогодні подорожчали деякі продукти харчування

Один з останніх жартів у кризовій Греції звучить так: Покупець купує пакет спагеті в продуктовому магазині, а касир його питає: "Запакувати, як подарунок?". "Дякую, це для мене", - відповідає клієнт. Однак жарти жартами, а з понеділка життя в Греції подорожчало. Збільшення податку на додану вартість (ПДВ) на основні продукти харчування та деякі послуги було ключовою вимогою кредиторів, за які парламент Греції після дебатів проголосував минулого тижня, пише українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожУ Греції після тритижневої перерви відкрилися банки

Наслідок: для рису, макаронних виробів, хлібобулочних виробів, ковбас, кави, чаю, цукру та інших продуктів харчування ПДВ зріс до 23%. Із цим підвищенням пов’язані надії уряду на швидке збільшення бюджетних надходжень. Тільки за рахунок збільшення ПДВ на хлібобулочні вироби грецький мінфін планує отримати додаткові надходження на суму 54 млн євро на рік - звісно, якщо споживання не знизиться.

Професор економіки Панайотіс Петракіс звертає увагу на складну ситуацію на ринку, яка не дозволяє робити прогнозів: "Підвищення податків може стимулювати зростання державних доходів у короткостроковій перспективі, як і рецесію у середньостроковій; одне іншого не виключає", - пояснив експерт в інтерв'ю. Точніший прогноз, за словами, зробити складно. Тим більше, що останнім часом греки демонстрували незвичну економічну поведінку, яка не накладається на прогнозовані схеми, застерігає економіст.

Наприклад, закриття банків. "Через страх повністю втратити свої заощадження, багато людей раптом стали споживати не менше, а більше, ніж раніше, оплачуючи покупки через електронні системи платежів. Вражає те, що в цьому скрутному економічному становищі попит на деякі товари не зменшується, а раптово зростає", - зазначає Панайотіс Петракіс.

За даними афінського Дослідного інституту роздрібної торгівлі (IELKA), підвищення податкових ставок на товари спричинять для кожного домогосподарства зростання витрат у середньому на 157 євро на рік. Податкові ставки підвищаться у тому числі і для ресторанного та готельного бізнесу. Водити таксі відтепер також буде дорожче. І це ще не все: для малих підприємств збільшиться частка податку, яку вони сплачуватимуть наперед, а у випадку отримання високих прибутків заднім числом нараховуватиметься так званий податок солідарності.

Багато експертів впевнені: підвищення ПДВ навряд чи принесе додаткові надходження до бюджету, натомість лише посилить тенденції до рецесії у Греції. "Подібні податкові заходи витягують із економіки ресурси і посилюють рецесію", - сказав економіст Міхаліс Аргіру в ефірі телеканалу Skai. Виправданням додаткового податкового тягаря може бути тільки інвестиційний бум у Греції, але його слід очікувати тільки у середньостроковій перспективі. Однак передумовою для цього мають бути надійні правила для зацікавлених інвесторів. "Важливо передусім покращити правову безпеку, реформувати державне управління, а також ухвалити сучасне законодавство щодо банкрутства", - вважає Міхаліс Аргіру.