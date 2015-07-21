У Чернігівській області знову виявлено спалах АЧС - сьомий випадок з початку року

Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС), вкрай небезпечне інфекційне захворювання, у загиблих тварин підсобного господарства в с. Фаєвка Новгород-Сіверського району, що є вже сьомим з початку року випадком зараження АЧС в Чернігівській області та 28-м в Україні з 2012 року.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, факт зараження встановлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.

У Держветфітослужбі відзначили, що проводяться всі необхідні заходи з профілактики та боротьби з АЧС.

Читайте такожУ Рівненській області вперше зафіксували африканську чуму свиней«Ситуація знаходиться під постійним контролем Головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області та Держветфітослужби України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, останні випадки зараження АЧС в Чернігівській області були виявлені 13 липня в селах Сорокошичі і Косачівка Козелецького району.

Вперше випадки падежу тварин від АЧС в Україні були зафіксовані в 2012 році в Запорізькій області. З початку 2015 року фахівці Держветфітослужби зафіксували 10 випадків АЧС, з яких 3 – у дикій фауні.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.