Казахстан тимчасово заборонив курятину найбільшого українського виробника

Республіка Казахстан тимчасово призупинила реалізацію тушок курчат-бройлерів виробництва «Миронівської птахофабрики», яка входить до складу найбільшого в Україні виробника курятини - агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт».

Згідно з повідомленням Комітету із захисту прав споживачів Міністерства національної економіки Казахстану, таке рішення було ухвалене за результатами санітарно-епідеміологічної експертизи та виявлення патогенної мікрофлори в продукції українського підприємства.

Крім того, за результатами таких досліджень Казахстан ввів аналогічні обмеження для трьох підприємств з Росії.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Казахстан ввів обмеження на ввезення української «молочки». У червні цього року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в рамках переговорів про вступ Казахстану до Світової організації торгівлі (СОТ), погодило скасування тимчасових обмежень на ввезення в цю країну м'ясо-молочної продукції низки українських компаній.

Україна і Казахстан домовилися розвивати подальші відносини у сфері торгово-економічного співробітництва на основі норм і принципів Світової організації торгівлі, що призведе до нарощування товарообігу між країнами. Відповідні домовленості були закріплені в протоколі дванадцятого засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва від 16 липня.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.