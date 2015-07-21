Ревізія Державної зернової корпорації виявила мільйонні порушення

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, зазначивши, що ревізія проводилася за ініціативи міністерства.

Зокрема, ревізори встановили, що в 2013 році за імпортним контрактом корпорація сплатила китайській компанії Sonders trading 371 млн грн, при цьому документи, які могли б підтвердити придбання товару без ввезення на територію України, відсутні. Крім того, ДПЗКУ не отримала 81,7 млн валютних коштів за експортований зазначеній компанії товар. Без відповідних правових підстав українська корпорація зробила зарахування зустрічних однорідних вимог за відсутності документального підтвердження кредиторської заборгованості на суму 608 млн грн.

Згідно з повідомленням, в результаті фіктивних операцій ДПЗКУ також сформувала дебіторську заборгованість перед компанією «ТІС-Зерно» в розмірі 52,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин ініціював створення в парламенті тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів зловживань на держпідприємствах, підконтрольних Міністерству аграрної політики та продовольства. За даними депутатів ВР, зараз порушено близько 160 кримінальних справ, в рамках яких розслідуються зловживання в держпідприємствах Мінагропроду, в 2014-2015 роках на загальну суму 9 млрд грн. Основна сума цих зловживань стосується діяльності трьох найбільших державних компаній – Аграрного фонду, «Укрспирту» і ДПЗКУ.

У 2014 році ДПЗКУ багаторазово збільшила чистий збиток в порівнянні з 2013 роком – до 3,5 млрд грн з 28,8 млн грн. При цьому чистий дохід від реалізації продукції корпорації в 2014 році зріс у 1,5 разу – до 7,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.