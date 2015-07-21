Росія може заборонити імпорт квітів із Нідерландів - ЗМІ

Про це йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду за підсумками переговорів його глави Сергія Данкверта з послом Колумбії, які пройшли в Москві у вівторок, 21 липня, передає Deutsche Welle.

"Під час зустрічі також було порушено питання про високу ймовірність введення заборони на постачання квіткової продукції з Нідерландів до Росії", - йдеться в документі.

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В якості причини можливого ембарго вказується "наявність в цій продукції карантинних організмів, що становлять серйозну загрозу для економіки і сільгосптоваровиробництва країни".

На тлі цієї заяви російські журналісти звернулися до прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова із запитанням, чи пов'язана можлива заборона на імпорт квітів з тим, що Нідерланди виступають за створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи "Боїнга" на сході України - ініціатива, яку Росія в свою чергу не підтримує. "Я не прихильник це якось політизувати", - заявив Пєсков.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на думку заступника голови Россільгоспнагляду Олексія Алексєєнка, розширення продовольчого ембарго на поставки квіткової продукції і шоколаду могло б допомогти російським виробникам.

Разом з тим, уряд РФ у червні затвердив новий список товарів зі США, країн Євросоюзу, Канади, Австралії і Норвегії, які потрапили під ембарго.