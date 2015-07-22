У Росії готуються до введення продуктових карток

Мінпромторг Росії приступив до практичної реалізації ідеї введення продуктових карток, пишуть "Известия".

У червні відомство оголосило конкурс з підготовки аналітичних матеріалів та обґрунтувань формування адресної продовольчої допомоги нужденним. Тендер виграла компанія «Оптконсалт», запропонувавши провести дослідження за 4,5 млн рублів. У Мінпромторгу повідомили, що аналітичні дані повинні надійти в міністерство до вересня, після чого чиновники займуться розробкою концепції адресної продовольчої допомоги.

Як розповів гендиректор «Оптконсалта» Дмитро Мельников, Мінпромторгу запропонували змінити підхід до визначення нужденних у продуктовій допомозі і надавати її лише тим, чиї доходи не перевищують прожитковий мінімум (незалежно від соціальної категорії громадянина — пенсіонер, інвалід тощо).

В якості основної форми адресної продовольчої допомоги Мінпромторгу запропонують, за словами Мельникова, перерахування на карту грошових коштів з бюджету, на які незаможний зможе купувати продукти.

Читайте такожРосію чекає "валютний шок": темпи обвалу рубля можуть випередити падіння цін на нафту"У випадку нестабільної ситуації на ринку, гіперінфляції або дефіциту певних необхідних продуктів у країні повинен бути передбачений механізм отримання продовольчої допомоги в натуральному вигляді, коли громадянин за картку зможе отримувати безпосередньо набір продуктів", — зауважив Мельников.

Згідно з даними Росстату, в 2014 році доходи нижче прожиткового мінімуму мали 11,2% населення Росії, або 16,1 млн осіб. Розмір прожиткового мінімуму визначається окремо для працездатного населення, для пенсіонерів і для дітей. Сума встановлюється регіональними властями щоквартально і сильно різниться в залежності від суб'єкта.