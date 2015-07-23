Порошенко дозволив збільшувати орендну плату за землю
16:54, 23 липня 2015Агро
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Закон щодо граничного розміру орендної плати був прийнятий парламентом 30 червня 2015 року
Президент підписав закон про граничний розмір орендної плати за землю / despravda.com
Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким річна сума орендного платежу за землю може перевищувати встановлений раніше граничний розмір у 12% нормативної грошової оцінки ділянки в разі визначення орендаря на конкурсних засадах. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Згідно з повідомленням, закон було підписано 21 липня й набуває чинності з 24 липня.
Довідка УНІАН. Закон України № 557-VIII «Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати» було ухвалено парламентом 30 червня 2015 року.
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