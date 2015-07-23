Яценюк: мільйони гектарів землі використовуються для тіньового збагачення

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства доручив відомству упорядкувати облік державної землі з метою припинення її тіньового використання.

«Земля є ключовою в нашій дискусії з суспільством, оскільки згідно з Конституцією - це власність народу України. Давайте захищати цю власність і робити її ефективною», - сказав він.

Також прем'єр зазначив, що значна частина земельних ресурсів країни, яка вимірюється мільйонами гектарів, неінвентаризована і використовується для тіньового збагачення.

За оцінкою голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Максима Мартинюка, присутнього на колегії, держава щорічно втрачає 2-3 млрд грн від несанкціонованого використання земель.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк закликав врегулювати питання організації ринку землі в Україні і назвав основним принципом існування такого ринку захист приватної власності інвестора.