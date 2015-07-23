Ляшко виступає проти скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення

Про це він заявив у ході візиту на фермерські господарства села Карапиші Київської області.

"Продавати землю - це злочин", - сказав він.

За його словами, скасування мораторію може призвести до скуповування сільгоспземель іноземними підприємствами.

Першочерговим завданням української влади лідер "Радикальної партії" бачить створення сприятливих умов для ведення сільського господарства, зокрема надання дешевих кредитів та пально-мастильних матеріалів, а також роботу над виходом українських аграріїв на нові ринки.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України", який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Міністерство аграрної політики і продовольства протягом кількох років пропонувало різні форми обігу земель, засновані переважно на орендних відносинах.

Наприкінці березня поточного року президент України Петро Порошенко закликав політичні сили і громадськість обговорити питання формування ринку землі в Україні. Скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення є однією з вимог ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду та прописано в коаліційній угоді.

Експерти розділилися в думці щодо скасування мораторію. Одні вважають, що продовження мораторію створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і її скуповування зарубіжними компаніями.