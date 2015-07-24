Кабмін попросить депутатів скасувати ліцензії на імпорт-експорт алкоголю та сигарет

Кабінет міністрів України підтримав законопроект Міністерства економічного розвитку і торгівлі про скасування ліцензування експорту та імпорту алкоголю і тютюнових виробів, повідомив голова Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус на своїй сторінці в Twitter.

«Кабмін підтримав наш законопроект про скасування безглуздої ліцензії на імпорт/експорт алкоголю/тютюну. Такої ліцензії в ЄС немає», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку підготувало законопроект про скасування ліцензування зовнішньоекономічних операцій з алкоголем і тютюном.

Зокрема, документом пропонується скасувати ліцензування експорту та імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також скасувати фінансові санкції за неподання суб'єктами господарювання звітів в цій сфері.

Крім того, документ також передбачає скасування ліцензування експорту та імпорту лазерних дисків і матриць.