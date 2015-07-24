Путін доручив знищувати санкційні продукти з Європи прямо на кордоні

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією голови Мінсільгоспу Олександра Ткачова вжити заходів для знищення на місці товарів із санкційного списку, які ввозяться до РФ .

"Добре. Давайте погодимося з пропозицією міністра", - сказав президент на нараді з членами уряду.

"Я прошу адміністрацію (Кремля) і уряд опрацювати це з юристами і запропонувати відповідні рішення", - наказав Путін.

Ці заходи підтримав також прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, пише ТАСС.

Нагадаємо, 6 серпня 2014 року президент РФ підписав указ "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки Російської Федерації" в якості заходів у відповідь на санкції і для підтримки вітчизняного виробника.

На наступний день уряд Росії запровадив річну заборону на імпорт яловичини, свинини, овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і більшості видів молочних продуктів із США, країн Євросоюзу, Канади, Австралії і Норвегії.

Згодом РФ заявляла про реекспорт забороненої європейської продукції, вводячи обмеження на імпорт з Білорусі та Сербії.

Крім того, 1 травня 2015 року було введено заборону на імпорт арахісу, а 26 травня - живої птиці з США. 4 червня набув чинності заборона на імпорт рибних консервів з Латвії та Естонії.

24 червня 2015 року Володимир Путін підписав указ про продовження продовольчого ембарго до 5 серпня 2016 року включно.

Згідно з постановою кабінету міністрів, Росія обмежила імпорт з США, ЄС, Австралії, Канади та Норвегії яловичини, курятини, свинини, молочної продукції, живої, охолодженої та замороженої риби і ракоподібних, горіхів, фруктів і овочів.

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З-під санкцій раніше виведені біологічно активні добавки, спортивне, дитяче та лікувально-профілактичне харчування (в тому числі безлактозна продукція).

Додатково з цього списку виключені мальки лосося і форелі, молодь устриць і мідій, а також, як і раніше, насіннєву картоплю, цибулю, буряки і горох для посіву.