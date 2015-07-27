Мінагропрод пропонує Білорусі випускати сільгосптехніку на території України

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) пропонує білоруським виробникам сільськогосподарської техніки налагодити випуск своєї продукції в Україні.

Як повідомила прес-служба Мінагропроду, про це заявив голова міністерства Олексій Павленко на пленарному засіданні 23-ї Міжурядової українсько-білоруської спільної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

«У даний час білоруські партнери хочуть поставляти в Україну вантажівки, трактори, іншу техніку сільськогосподарського призначення. Пропозиція України полягає в тому, щоб частина обсягу збиралася і виготовлялася тут», - ідеться в повідомленні.

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У прес-службі Мінагропроду зазначили, що за результатами засідання було підписано Протокол, окрема частина якого стосується співпраці між країнами у сфері агропромислового комплексу. При цьому сторони зазначили необхідність розвитку співробітництва в аграрному секторі і домовилися нарощувати експортно-імпортний потенціал у торгівлі продукцією АПК.

Також Україна і Білорусь домовилися продовжувати співпрацю між ветеринарними та фітосанітарними службами обох держав з метою збільшення взаємної присутності на ринках двох країн сільськогосподарської та харчової продукції.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів веде переговори з партнерами зі Сполучених Штатів Америки та Канади щодо побудови в Україні заводів із виробництва сільськогосподарської техніки. За словами прем'єра, виробництво власної аграрної техніки допоможе Україні збільшити потенціал врожайності та конкурентоспроможності, зокрема, у сфері несировинного експорту.