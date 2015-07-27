"Оболонь" вироблятиме пиво у Росії

«Ми їм («Московській Пивоварній Компанії» - УНІАН) надали право наливати торгову марку «Оболонь» на своїх потужностях», - повідомили УНІАН у прес-службі компанії, відмовившись розголошувати деталі угоди, зокрема термін надання ліцензії.

При цьому у прес-службі зазначили, що метою цієї співпраці є компенсація недоотриманих компанією доходів від втрати російського ринку у зв'язку з забороною ввезення продукції компанії «Оболонь» на територію Росії.

«Понад половина імпортного пива у Росії належала «Оболоні». Нам потрібно якось компенсувати, тому що це українські гроші, це робочі місця в Україні», - зазначила представник компанії.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Росія вирішила призупинити ввезення алкоголю з України. Зокрема, санкції торкнулися пива виробництва «Оболонь», яке, за даними Росії, не відповідало вимогам із енергетичної цінності та органолептичними показниками. Також Росія заборонила ввезення пивних напоїв виробництва «Сан Інбев Україна», в яких виявлено невідповідність нормативним вимогам, що пред'являються до маркування продукції, а також спиртних напоїв виробництва ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», які не відповідали за об'ємною часткою спирту і органолептичними показниками.

Компанія «Оболонь» в 2014 році отримала 539 млн грн чистого збитку проти 195,3 млн грн чистого прибутку в 2013 році.

Довідка УНІАН. Корпорація «Оболонь» об'єднує головний завод, два віддалених цехи, два дочірніх підприємства та чотири підприємства з корпоративними правами. У цілому в корпорації працює близько 7,5 тис. співробітників. До складу корпорації, крім заводу в Києві («Оболонь»), входять «Пивоварня Зіберта» (Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.), підприємство із виробництва пива і безалкогольних напоїв «Красилівське» (Хмельницька обл.). Також до складу корпорації входять інші підприємства, зокрема із виробництва солоду, агропідприємство, яке спеціалізується на вирощуванні ячменю, завод із виробництва склотари, снеків та інше.

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«Московська Пивоварна Компанія» вийшла на російський ринок напоїв з продуктами власного виробництва у вересні 2008 року. До складу компанії входять пивоварний завод, власні дистриб'юторський і логістичний центри, загальний обсяг інвестицій у які склав понад 300 мільйонів доларів. Завод компанії має первісну потужність понад 2,4 млн гл у рік.