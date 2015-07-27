Росія повністю заборонила імпорт квітів з Нідерландів
На транзит квітів на території Росії обмеження не поширюється.
Про це повідомив ТАСС з посиланням на заяву Россільгоспнагляду.
"Россільгоспнагляд запропонував національним організаціям з карантину та захисту рослин країн Євросоюзу повністю призупинити фітосанітарну сертифікацію голландських зрізаних квітів для поставки до Росії", - повідомляється в релізі.
Мова йде про повне тимчасове обмеження на постачання квітів з Нідерландів, пояснив помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.
"Наразі заборона стосується лише квітів, вироблених на території Нідерландів, на транзит квітів ця міра не поширюється", - уточнив він.
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Як повідомляв УНІАН, в Росії заборонили дрифтерний лов риби з 1 січня 2016 року.