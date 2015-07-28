У Держдумі Росії пропонують ввести для ресторанів ліміт на іноземні страви

Депутат Держдуми від КПРФ Вадим Соловйов готує до осінньої сесії проект закону про внесення змін до деяких нормативних актів у частині регулювання діяльності підприємств громадського харчування, пишуть "Известия".

Зокрема, законодавець пропонує встановити для всіх ресторанів і кафе, які не є національно спеціалізованими, обов'язок мати у своєму меню не менше 50% страв традиційної російської кухні. На думку депутата, це повинно привести до відродження та розвитку гастрономічних традицій Росії і посприяти залученню іноземних туристів.

Читайте такожПутін доручив знищувати санкційні продукти з Європи прямо на кордоні"Якщо подивитися на громадське харчування в Москві, то в очі впадає велика кількість французької, італійської, японської кухні, і це навіть не завжди національні ресторани. Я - російська людина і з величезним задоволенням вживаю страви російської кухні, але в центрі міста, навколо Держдуми рідко можна зустріти заклад з меню, що представляють саме наші національні страви, — розповів Вадим Соловйов. — Ми повинні більше уваги приділяти національним елементам нашої культури. Тому доцільно ввести обов'язкове правило для ресторанів, за винятком спеціалізованих, мати в своєму меню не менше 50% страв російської національної кухні. До осінньої сесії ми підготуємо відповідний законопроект".

У березні відомі російські режисери Микита Міхалков і Андрій Кончаловський звернулися до президента з проханням надати підтримку у створенні вітчизняної мережі швидкого харчування «Їмо вдома!». У своєму листі вони зазначили, що в рамках концепції вітчизняної мережі громадського харчування вони мають намір працювати з російськими продуктами. Інвестиції в проект вони оцінили в 971,8 млн рублів. Кінематографісти планують побудувати 2 фабрики-кухні, 41 кафе та 91 точку продажу готової продукції. Заявлений термін окупності мережі — 4,8 року.

Віце-прем'єр Аркадій Дворкович доручив Мінекономрозвитку і ряду інших міністерств і відомств, Сбербанку, а також регіональній владі найближчим часом представити в уряд пропозиції щодо механізмів надання комплексної підтримки реалізації проекту із створення мережі російського фастфуду «Їмо вдома!».