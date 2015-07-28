В "Укрспирті" виявлені фінансові порушення на 3 мільярди гривень

Плановий внутрішній аудит на державному підприємстві «Укрспирт» і підконтрольних йому місцях проведення діяльності виявило фінансові порушення на загальну суму понад 3 млрд грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, зазначені порушення були виявлені в охоплений перевіркою період з 1 січня 2012 року по 31 березня 2015 року.

Згідно з повідомленням, серед основних порушень міститься реалізація продукції за цінами нижче собівартості, закупівля сировини за необґрунтовано завищеною вартістю, оплата послуг, надання яких не підтверджена відповідними документами, а також нестача майна і цінностей, зокрема, пально-мастильних матеріалів, зерна й автомобілів.

Читайте такожКонцерн "Укрспирт" хочуть продавати частинамиПри цьому в міністерстві зазначили, що найбільше фактів протиправної діяльності встановили в 2014 році.

«Наприклад, господарські взаємовідносини з компаніями, які мають ознаки фіктивності, що призвели до втрат на суму близько 1 млрд грн. У результаті, держбюджет не отримав понад 400 млн грн податків. Через продаж спирту і спиртовмісної продукції за заниженими цінами ДП «Укрспирт» втратив понад 134 млн грн. При закупівлі сировини й оплати витрат на її зберігання переплачено 10,4 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінагропроду, ще близько 3 млн грн збитків держпідприємство зазнало внаслідок закупівлі за завищеними цінами деревних пелет і послуг з упакування кукурудзи. У прес-службі також повідомили, що, крім внутрішнього аудиту з боку міністерства, в «Укрспирті» відбулася ревізія Державної фінансової інспекції, яка також виявила порушення на суму понад 3 млрд грн.

У зв'язку з цим, керівник Мінагропроду Олексій Павленко заявив про намір передати матеріали аудиту в правоохоронні органи з метою притягнення до відповідальності винних у порушеннях та відшкодування збитків.

«Питання повернення держкомпанії вкрадених грошей для нас принципове. Проситиму керівництво Генпрокуратури, СБУ і МВС взяти справу під особливий контроль», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи в червні провели обшук і вилучення документів в адміністративних приміщеннях державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Обшук проводився в рамках справи, порушеної у 2014 році за фактом зловживань своїм становищем колишнього директора концерну Михайла Лабутіна.

Раніше Державна фіскальна служба заявила про те, що підозрює екс-главу «Укрспирту» Михайла Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість в розмірі 28,2 млн грн. У січні Інтерпол на запит українських правоохоронців оголосив Лабутіна в міжнародний розшук.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були ввійти 76 спиртзаводів, але поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».