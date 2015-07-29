Ресурси "Укрексімбанку" можуть направити на підтримку аграрного експорту

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував направляти кредитні ресурси державного «Укрексімбанку» на підтримку експортерів аграрної продукції. Про це він сказав під час засідання уряду.

Яценюк наголосив, що кредитні ресурси дозволять агровиробникам модернізувати свої виробничі можливості й перейти від експорту сировини до експорту продукції з доданою вартістю.

«Ми чітко поставили питання експортної підтримки з боку "Укрексімбанку". Ресурси банку мають направлятися на кредитування аграрного сектору з тією метою, щоб ми не експортували зерно, а експортували продукти переробки. А це будівництво мережі заводів, які, з одного боку, дадуть можливість отримати робочі місця в країні, а з іншого боку - більше заробити», - сказав Яценюк.

При цьому він запропонував провести зустріч з аграріями, які потребують ресурсів.

Читайте такожЯценюк пропонує ЄС збільшити квоти для українського експорту в рамках вільної торгівліЯк повідомляв УНІАН, раніше голова уряду запропонував розділити напрямки діяльності державних банків - «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», закріпивши за «Укрексімбанком» програми розвитку експорту, а за «Ощадбанком» - розвиток внутрішнього ринку.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших фінустанов за активами. 100% акцій банку належать державі.

На початку липня банк повідомляв про успішне завершення переговорів з кредиторами про перепрофілювання трьох випусків облігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму 1,475 млрд дол., домовившись про продовження термінів погашення на сім років з підвищенням ставки купона. Водночас, банк у першому півріччі 2015 року отримав 3,848 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період попереднього року прибуток банку становив 109,481 млн. грн.