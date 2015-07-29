На агрокомбінаті в Київській області виявили африканську чуму свиней

Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС) на агрокомбінаті «Калита» (Броварський район Київської області).

Як повідомляється на сайті Держветфітослужби, 28 липня на території комбінату було виявлено підвищену смертність поросят.

При цьому при дослідженні відібраних у загиблих тварин проб біоматеріалу був встановлений діагноз - африканська чума свиней.

Читайте такожНа Київщині та Житомирщині виявили вірус африканської чуми свинейДовідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.