Путін підписав указ про знищення санкційних продуктів з ЄС

Згідно з указом, ці заходи почнуть діяти із 6 серпня, передає РБК.

Стало відомо, що уряду доручено встановити порядок знищення таких товарів. При цьому в указі наголошується, що його положення не поширюються на товари, що ввозяться фізичними особами для особистого користування.

Раніше, 24 липня, глава Мінсільгоспу Олександр Ткачов запропонував знищувати продукти, які ввозяться в обхід ембарго та виявлені на кордоні, а не повертати відправникам.

«Користуючись нагодою, хотів би попросити вас і уряд РФ зробити все, щоб ми могли всі партії вантажів продуктів, які надходять нелегально через кордон РФ, саме знищувати там, на місці», — звернувся тоді Ткачов до президента Росії.

Міністр пояснив, що за чинними правилами незаконні вантажі повинні лише не пропускатися через кордон і прямувати назад. Путін погодився з цією ідеєю і доручив опрацювати її з юристами.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив підготувати постанову про збереження ембарго на продукцію ЄС після розширення санкцій Євросоюзу.

22 червня Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу зв'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Рішення про економічні санкції проти РФ за анексії Криму та дестабілізації ситуації на сході України було прийнято 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще у березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада офіційно оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.