Держрибагентство та Держлісагентство зобов'язали обирати керівників теруправлінь за відкритим конкурсом

Голови агентств отримали доручення розробити професійно-кваліфікаційні вимоги до кандидатів, спільно з Департаментом роботи з персоналом Мінагрополітики, підготувати положення про порядок проведення конкурсів, надати пропозиції щодо складу конкурсних комісій з обов’язковим залученням незалежних експертів провідних рекрутингових компаній.

"Я доручив керівникам агентств рибного та лісового господарству у максимально стислі терміни виконати цю роботу та попередив - без відкритого, професійного та неупередженого відбору жоден претендент посаду начальника теруправління не отримає. Це стосується всіх областей та всіх осіб без винятку. А враховуючи те, що будь яке призначення може відбутися лише після мого погодження, запевняю: ніхто цієї процедури не порушить", - заявив міністр.

Читайте такожГлава Мінагропроду доручив новому керівнику Держрибагентства кардинально дерегулювати галузьПавленко повідомив, що перший пілотний проект стартує в Одеській області. Мінагрополітики запровадить його спільно з Держрибагентством та Одеською ОДА.

Так, сьогодні, 30 липня, відбудеться перше засідання конкурсної комісії щодо Західно-Чорноморського басейнового управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства. Документи на конкурс надали 8 кандидатів.