Держрибагентство та Держлісагентство зобов'язали обирати керівників теруправлінь за відкритим конкурсом
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко доручив головам державних агентств лісового та рибного господарств обирати керівників територіальних управлінь виключно за результатами відкритих кадрових конкурсів.
Голови агентств отримали доручення розробити професійно-кваліфікаційні вимоги до кандидатів, спільно з Департаментом роботи з персоналом Мінагрополітики, підготувати положення про порядок проведення конкурсів, надати пропозиції щодо складу конкурсних комісій з обов’язковим залученням незалежних експертів провідних рекрутингових компаній.
"Я доручив керівникам агентств рибного та лісового господарству у максимально стислі терміни виконати цю роботу та попередив - без відкритого, професійного та неупередженого відбору жоден претендент посаду начальника теруправління не отримає. Це стосується всіх областей та всіх осіб без винятку. А враховуючи те, що будь яке призначення може відбутися лише після мого погодження, запевняю: ніхто цієї процедури не порушить", - заявив міністр.
Читайте такожГлава Мінагропроду доручив новому керівнику Держрибагентства кардинально дерегулювати галузьПавленко повідомив, що перший пілотний проект стартує в Одеській області. Мінагрополітики запровадить його спільно з Держрибагентством та Одеською ОДА.
Так, сьогодні, 30 липня, відбудеться перше засідання конкурсної комісії щодо Західно-Чорноморського басейнового управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства. Документи на конкурс надали 8 кандидатів.