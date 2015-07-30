На перші кадрові конкурси Держлісагентства вже подано понад 50 заяв

Радикальне кадрове оновлення підприємств та установ, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів, є ключовою умовою реформування галузі.

Про це під час брифінгу заявив Голова Держлісагентства Олександр Ковальчук, йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Він повідомив, що вперше в історії відомства 3-го і 17-го липня оголошені два відкритих конкурса на посади директорів 47 держпідприємств зі сфери управління агентства. Вже подано більше 50 заяв.

«Сьогодні ми зробили перший крок до кадрового оновлення. Закликаємо спробувати свої сили, насамперед, молодих людей із сучасною освітою та готовністю змінювати власну країну. Усіх хто прагне в Україні працювати за європейськими принципами», — сказав Голова Держлісагентства.

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Документи від кандидатів приймаються до 31 липня та 14 серпня. Далі до 5-го та 19-го серпня триватиме їхня перевірка щодо допуску до конкурсного відбору. Протягом наступних 20 днів претенденти мають подати конкурсні пропозиції. Конкурсна комісія буде оцінювати не старі заслуги кандидата, а наявність системного мислення та стратегічне бачення. Окрім спеціалістів Держлісагентства, до роботи в комісіях запрошено представників профспілок та громадськості.

«Запевняю, що всі кадрові призначення на посади керівників підприємств лісової галузі в подальшому будуть відбуватися виключно на конкурсній основі», - зазначив Олександр Ковальчук