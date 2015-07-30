Виробництво цукру в Україні в 2015 році скоротиться на 35% - експерти

Виробництво цукру в Україні в поточному році становитиме 1,3-1,4 мільйона тонн, що на 34-35% менше, ніж у 2014 році (2-2,1 мільйона тонн), повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

Згідно з повідомленням, основною причиною падіння виробництва є скорочення площ під цукровими буряками в 2015 році на 95 тисяч гектарів порівняно з 2014 роком – до 239 тисяч гектарів.

"Незважаючи на це, українці без цукру в цьому сезоні не залишаться. Зниження споживання цукру населенням, скорочення виробництва кондитерських виробів, а також великі перехідні запаси свідчать про очікувану стабільну ситуацію на ринку цукру", - наголошується в повідомленні.

При цьому, за прогнозами експертів, зниження виробництва цукру не повинно суттєво вплинути на рівень цін у новому сезоні, якщо курс гривні не демонструватиме значних коливань. Зниження курсу національної валюти призведе до зростання собівартості виробництва і, відповідно, ціни.

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Як повідомляв УНІАН, у середині липня Міністерство аграрної політики і продовольства оприлюднило для громадського обговорення законопроект, в якому пропонується скасувати мінімальні ціни на цукор і цукрові буряки, щоб дати можливість виробникам реалізовувати продукцію відповідно до кон'юнктури ринку.