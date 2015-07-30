Росіяни збирають підписи проти указу Путіна про знищення санкційних продуктів

Росіяни збирають підписи проти указу президента Володимира Путіна про знищення санкційних продуктів, передає «Газета.Ru» з посиланням на сайт Change.org.

Автори ініціативи пропонують скасувати дію указу, а санкційні продукти передати малозабезпеченим категоріям громадян.

«Навіщо нам знищувати свіжі європейські продукти, якими можна нагодувати ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних, постраждалих від природних катаклізмів та інших нужденних», — обурюються автори.

Читайте такожBloomberg: в Росії - "колапс споживчої економіки" Петиція адресована особисто президенту Росії Володимиру Путіну, а також Державній Думі.

«Ми просимо Президента Росії скасувати свій указ і звертаємося до Державної Думі з вимогою розглянути і прийняти в прискореному порядку закон про безоплатну передачу європейської продукції і товарів народного споживання, які підлягають знищенню, особливо нужденним категоріям населення», — йдеться в петиції.

Автори петиції також відзначають, що знищення продукції призведе до додаткових витрат державного бюджету, в той час як розподілом продукції могли б зайнятися благодійні організації.

Більше того, автори відзначають, що введення продовольчого ембарго призвело до продовольчої інфляції.

«Російські пенсіонери, ветерани, багатодітні сім'ї, інваліди та інші нужденні громадяни в результаті цих санкцій постраждали в першу чергу, і змушені сильно обмежувати себе в їжі, аж до голодування», — зазначають автори ініціативи.

Між тим, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зажадав «чіткого» знищення санкційних продуктів.