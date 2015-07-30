Єврокомісія продовжить до 2016 року заходи для захисту ринку сільгосптоварів від санкцій РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-служба Єврокомісії.

«Заходи соціальної підтримки європейських секторів молочних продуктів, фруктів і овочів будуть продовжені до 2016 року. Європейська комісія наразі завершує підготовку останніх деталей з метою офіційного ухвалення найближчими тижнями відповідних правових рішень», - йдеться у повідомленні.

У ЄК зазначають, що «усвідомлюють труднощі, з якими стикаються європейські виробники, і зобов'язуються докладати необхідних зусиль для їхньої підтримки».

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Комісар ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільських районів Філ Хоган зазначив, що ЄС продемонстрував солідарність з фермерами, які найбільше постраждали через російську заборону. «Тепер, майже рік потому, з продовженням ембарго, ми повинні продовжувати надавати підтримку в цілях безпеки для виробників, які досі відчувають труднощі у зв'язку із забороною», - наголосив він.

Як повідомлялося, в серпні 2014 року у відповідь на санкції країн Заходу, Росія ввела свої обмежувальні заходи: заборону поставок значної частини харчової продукції з країн ЄС. Після цього Єврокомісія виділила 125 млн євро аграріям, які потрапили під санкції РФ.

Після продовження санкцій Заходу в червні 2015 року, президент РФ Володимир Путін підписав указ про продовження продовольчого ембарго на товари із Заходу до 5 серпня 2016 року.