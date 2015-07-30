Єврокомісія продовжить до 2016 року заходи для захисту ринку сільгосптоварів від санкцій РФ
Європейська комісія продовжить до 2016 року заходів для захисту ринку сільськогосподарських товарів від російських санкцій.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-служба Єврокомісії.
«Заходи соціальної підтримки європейських секторів молочних продуктів, фруктів і овочів будуть продовжені до 2016 року. Європейська комісія наразі завершує підготовку останніх деталей з метою офіційного ухвалення найближчими тижнями відповідних правових рішень», - йдеться у повідомленні.
У ЄК зазначають, що «усвідомлюють труднощі, з якими стикаються європейські виробники, і зобов'язуються докладати необхідних зусиль для їхньої підтримки».
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Комісар ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільських районів Філ Хоган зазначив, що ЄС продемонстрував солідарність з фермерами, які найбільше постраждали через російську заборону. «Тепер, майже рік потому, з продовженням ембарго, ми повинні продовжувати надавати підтримку в цілях безпеки для виробників, які досі відчувають труднощі у зв'язку із забороною», - наголосив він.
Як повідомлялося, в серпні 2014 року у відповідь на санкції країн Заходу, Росія ввела свої обмежувальні заходи: заборону поставок значної частини харчової продукції з країн ЄС. Після цього Єврокомісія виділила 125 млн євро аграріям, які потрапили під санкції РФ.
Після продовження санкцій Заходу в червні 2015 року, президент РФ Володимир Путін підписав указ про продовження продовольчого ембарго на товари із Заходу до 5 серпня 2016 року.