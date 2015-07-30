Торговими преференціями ЄС скористалася лише третина українських експортерів - експерт

Про це заявила виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, керівник Центру досліджень сучасного суспільства Оксана Кузякіна на прес-конференції в Києві.

"Автономними торговими преференціями скористалися близько третини експортерів в Європейський Союз, принаймні, за результатами дослідження. У галузевому розрізі це було виробництво будівельних матеріалів і харчова промисловість. Найменш активним було сільське господарство", - сказала вона.

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За словами Кузякіної, основною перешкодою на шляху до використання торгових преференцій стала недостатність інформації про адміністративні процедури при експорті до ЄС та пошуку можливих партнерів.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 35,9% - до 15,437 млрд дол., імпорт - на 38,8%, до 14,528 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,06 (у січні-травні 2014 року – 1,02).

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у січні-травні 2015 року, порівняно із січнем-травнем 2014 року, знизився на 33,5% - до 5, 165 млрд дол., та склав 33,5% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 25,6% - до 6,154 млрд дол., і склав 42,4% в загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію в січні-травні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 60,3%, до 1,869 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 66,3%, до 2,387 млрд дол.