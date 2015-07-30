Кабмін направив 45 мільйонів гривень на боротьбу з африканською чумою свиней у Київській області

Кабінет міністрів України переформатував бюджет Міністерства аграрної політики та продовольства України і направив 45 млн грн коштів, які є на рахунках міністерства, на фінансування заходів з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми свиней (АЧС) у Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконувач обов‘язків голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Олександр Вержиховський.

«Уряд схвалило вчора переформатування бюджету у зв'язку з цією проблемою (спалахом АЧС - УНІАН). Це переформатування коштів, які є на рахунку Мінагропроду в 45 млн грн. - сказав Вержиховський. – Гроші підуть на ті заходи, які потрібні зараз. А саме: дезінфекційні засоби, засоби діагностики, спецодяг, засоби на оплату відрядних людям, які працюють у зоні зараження».

Вержиховський розповів, що в районі вогнища захворювання – у трикілометровій зоні фахівці проведуть депопуляцію тварин, а на прилеглих до осередку основних і польових дорогах встановлять пости дезінфекції. Крім того, найближчим часом, за словами Вержиховського, може бути ухвалено рішення про депопуляцію диких кабанів у Київській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій і Житомирській областях.

Водночас чиновник нагадав, що вірус африканської чуми свиней є небезпечним для тварин, але не становить загрози для людини.

Читайте такожУ Чернігівській області знову виявлено спалах АЧС - сьомий випадок з початку року Як повідомляв УНІАН, 28 липня фахівці Держветфітослужби України виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС) на агрокомбінаті «Калита» у Броварському районі Київської області. За попередніми даними, причиною виникнення хвороби стало порушення ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней.

Останній випадок виявлення АЧС в Україні було зафіксовано 22 липня у тварин підсобного господарства в місті Ічня (Чернігівська обл.). Загалом з 2012 року в Україні зареєстровано 31 випадок АЧС, з яких 16 – у дикій фауні.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково нагріванням до високих температур.