На Чернігівщині знову виявили вірус африканської чуми свиней

У Чернігівській області продовжують фіксувати нові випадки захворювання домашніх свиней на африканську чуму свиней.

Про це повідомили у прес-службі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

Згідно з повідомленням, у с. Лісне Чернігівського району цього тижня у 2-х свиней було зафіксовано клінічні ознаки, подібні до проявів африканської чуми свиней. За результатами дослідження Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи діагноз "африканська чума свиней" було підтверджено.

30 липня розпочався обхід приватних господарств з метою вилучення та утилізації тварин.

За останній час це вже дев'ятий випадок захворювання тварин на АЧС в області.

Читайте такожКабмін направив 45 мільйонів гривень на боротьбу з африканською чумою свиней у Київській областіЯк повідомляв УНІАН, останній випадок було зафіксовано 27 липня у місті Ічня у приватному господарстві.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС не є небезпечним. Захворювання передається у разі прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я захворілих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.