Росія може заборонити українську свинину

Про це повідомляє російська газета «Ведомости» від 3 серпня з посиланням на представника служби Олексія Алексеєнка.

За його словами, Россільгоспнагляд стурбований поширенням вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у прикордонних з Росією українських областях й епідемією, що спалахнула на комбінаті «Калита» в Київській області. За даними Національної м'ясної асоціації (НМА), тільки в липні 2015 р. виявлено 12 випадків АЧС в Україні. Поки що Россільгоспнагляд оцінює ситуацію, додав Алексеєнко.

Видання повідомляє, що російські виробники свинини вимагають закрити кордон. Зокрема, 20 липня вони написали відповідного листа на ім'я міністра сільського господарства Олександра Ткачова.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково нагріванням до високих температур.

За даними Держветфітослужби, загалом з 2012 року в Україні зареєстровано 32 випадки АЧС, з яких 16 – у дикій фауні.

31 липня агрокомбінат «Калита», на якому було виявлено спалах африканської чуми свиней (АЧС), заявив про повне виконання всіх заходів біологічного захисту, при цьому вважає однією з причин виникнення вірусу на підприємстві недостатність превентивних заходів з боку держави.