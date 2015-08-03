Знищувати санкційні продукти будуть по всій Росії - ЗМІ

Про це повідомляє видання «КоммерсантЪ».

«Уряд затвердив правила знищення санкційних продуктів, ввезених до Росії. Знищення виявлених товарів повинно проводитися одразу після вилучення», - йдеться у документі.

Як зазначає видання, знищення забороненого до ввезення продовольства може проводитися будь-яким способом, передбаченим законодавством, при цьому ліквідація вилучених продуктів проводиться незалежно від того, встановлено чи ні, кому вони належать або хто організував їхнє провезення.

Рішення про вилучення та ліквідацію будуть приймати уповноважені представники ФМС, Росспоживнагляду і Россільгоспнагляду.

«Перевіряти будуть склади всіх ритейлерів, відповідальним призначений Росспоживнагляд»,- стверджують у Росспоживнагляді і Мінсільгоспі.

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Заступник керівника Россільгоспнагляду Микола Власов повідомив, що відомство буде перевіряти продукцію на кордоні, на складах тимчасового зберігання та як експерт брати участь у перевірках громадського харчування і ритейлера.

Самі ритейлери запевняють, що всі товари, які потрапили під заборону, вже давно розпродані.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав указ про знищення ввезених на територію Росії продуктів, що потрапили під ембарго.

Він почне діяти з 6 серпня.