Україна може збільшити річний експорт зерна до 36 мільйонів тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує збільшення обсягу експорту зернових культур із України в 2015-2016 маркетинговому році (МР, липень 2015 – червень 2016) до 36 млн тонн із 34,6 млн тонн, поставлених на зовнішні ринки минулого МР.

Про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

«Експорт ми хочемо збільшити. У нас попередня інформація: хочемо зробити не 34,6 (мільйонів тонн – УНІАН), хочемо вийти на 36 мільйонів», - сказав Павленко.

За його словами, збільшення експорту буде обумовлено зниженням споживання зернових усередині країни, а також великими перехідними запасами зерна.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував експорт зерна в поточному маркетинговому році (липень 2015 року – червень 2016 року) на рівні 34-37 млн тонн.

За останніми даними, Український гідрометеорологічний центр прогнозує валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні на рівні 59 млн тонн.

На початку липня прес-служба Мінагропроду повідомляла, що українські аграрії, за попередніми даними, експортували рекордні для країни 34,8 млн тонн зерна за результатами маркетингового року (липень 2014 року – червень 2015 року), що завершився.

За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж в 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.