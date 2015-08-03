Кабмін через африканську чуму дозволив перевірки свинарських підприємств

У зв'язку зв'язку з нещодавнім спалахом африканської чуми свиней (АЧС) на агрокомбінаті "Калита" у Київській області Кабінет міністрів дозволив Державній ветеринарній та фітосанітарній службі здійснення перевірок підприємств галузі свинарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив глава Міністерства аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

«Сьогодні дано доручення. Є рішення Кабміну і, в разі необхідності, перевірки можна проводити. З сьогоднішнього дня санітари вже можуть юридично мати доступ до всіх підприємств», - сказав Павленко.

При цьому, відповідаючи на питання про можливу заборону на постачання свинини з України, міністр відзначив, що це не буде катастрофою для вітчизняних тваринників через невеликий обсяг експорту. Павленко також вважає, що говорити про можливість заборони на експорт зерна, яке може бути переносником вірусу АЧС, також поки що зарано.

«Я б не робив зараз ніяких фатальних заяв. Це (спалахи АЧС в Україні – УНІАН) є контрольованим... Служби працюють у штатному режимі. Ми причин для паніки не бачимо зовсім жодних», - наголосив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України виявили вірус африканської чуми свиней на агрокомбінаті «Калита» (Броварський район Київської області).

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За попередніми даними Держветфітослужби, причиною виникнення хвороби стало порушення ветеринарно-санітарних вимог із утримання свиней.

Станом на 28 липня «Калита» містила більш як 60 тис. свиней, які згідно з інструкцією щодо профілактики та боротьби з АЧС підлягають вмертвінню і спаленню в найкоротші терміни.

Сьогодні, 3 серпня, в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Россільгоспнагляд може повністю заборонити імпорт української свинини через поширення вірусу африканської чуми свиней у прикордонних з Росією українських областях та епідемію, що спалахнула на агрокомбінаті «Калита».

За даними Державної фіскальної служби, у першому півріччі цього року Україна експортувала за кордон 14,7 тис. тонн свинини на загальну суму 29,7 млн дол. Більша частина цього експорту, а саме 96%, за даними фіскалів, була поставлена до Російської Федерації.