Урожайність соняшнику в Україні може зрости цього року

Український гідрометеорологічний центр прогнозує валовий збір соняшнику в Україні у 2015 році на рівні 10,3 млн тонн, що трохи перевищує показник минулого року, коли в країні було зібрано 10,1 млн тонн цієї культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказала керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Ми вважаємо, що врожайність становитиме десь 20,1 центнера з гектара і валовий збір – це 10,3 мільйона тонн», - сказала Адаменко.

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При цьому вона зазначила, що незважаючи на деяке зниження посівних площ під соняшником - до 5 млн га з 5,2 млн га у 2014 році, стабільність рівня валового збору даної культури буде забезпечено підвищенням її врожайності.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, валовий збір соняшнику в 2014 році скоротився на 7,7% порівняно з 2013 роком – до 10,1 млн тонн.