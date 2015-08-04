Росія може розширити продовольче ембарго на нові країни – Медведєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сказав на засіданні російського уряду.

"Судячи з інформації, якою ми володіємо, ціла низка країн, щодо яких ці санкції не поширювалися, ввели відповідні заходи. За заявами представників Євросоюзу, у будь-якому разі, якщо судити. Потрібно опрацювати це питання і в разі, якщо дійсно такі рішення прийняті, підготувати звернення до президента про доповнення указу додатковою кількістю країн, які подібні рішення стосовно Російської Федерації підтримують", - сказав Медведєв.

Він зазначив, що мова йде про країни, які раніше не підтримували санкції проти Росії, і, відповідно, на які не поширювалися відповідні заходи РФ.

"Просив би Міністерство сільського господарства та апарат уряду це питання остаточно прояснити і в разі необхідності підготувати звернення уряду про зміни до тих актів, які ми приймали, і пропозиції щодо доповнення указу президента", - підкреслив Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу щодо Росії.

"Країни-кандидати (в члени ЄС - УНІАН) Чорногорія та Албанія, а також члени Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна приєднуються до цієї заяви. Вони забезпечать відповідність національної політики рішенням Ради", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-релізі наголошується, що ЄС взяв до уваги зобов'язання країн і вітає його.

Як відомо, Рада ЄС офіційно прийняла рішення продовжити економічні санкції відносно Росії до 31 січня 2016 року.

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Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.