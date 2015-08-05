На Київщині відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил на агрокомбінаті, де виявили АЧС

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил на агрокомбинате «Калита» у Київській області, де минулого тижня було виявлено спалах африканської чуми свиней.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Олександр Вержиховський.

Читайте такожРосія може заборонити українську свинину

«У Єдиному реєстрі досудових справ зараз зареєстровано кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення ветеринарних правил», – сказав Вержиховський.

При цьому він не зміг відповісти на питання, до кого конкретно може бути застосована санкція за даною статтею, наголосивши, що дане питання знаходиться в компетенції слідчої групи, яка розслідує спалах АЧС на комбінаті.

Вержиховський також повідомив, що на сьогоднішній день на «Калиті» продовжується знищення зараженого поголів'я. Так, на вечір вівторка, 4 серпня, на свинокомплексі вже було вбито і спалено майже 37 тис. свиней з більш ніж 60 тис. перебували на «Калиті» до моменту виявлення АЧС.

Заступник голови Держветфітослужби також повідомив, що вирішення питання про виплату компенсації підприємству за знищення свиней буде залежати від результатів розслідування.

«Якщо буде доведена вина суб'єкта, що вони не убезпечили своє господарство, то жодних компенсацій не буде», - сказав Вержиховський.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України виявили вірус африканської чуми свиней на агрокомбинате «Калита» (Броварський район Київської області).

За попередніми даними Держветфітослужби, причиною виникнення хвороби стало порушення ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней.

Станом на 28 липня «Калита» містила більше 60 тис. свиней, які згідно з інструкцією щодо профілактики та боротьби з АЧС підлягають вмертвіння і спалювання в найкоротші терміни. За попередніми оцінками, прямі збитки підприємства через спалах вірусу складуть близько 200 млн грн.

Читайте такожНа Чернігівщині знову виявили вірус африканської чуми свиней

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.

За даними Держветфітослужби, всього з 2012 року в Україні зареєстровано 32 випадки АЧС, з яких 16 – в дикій фауні.