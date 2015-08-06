Російська митниця блокує поставки української солі

Державне підприємство «Артемсіль» заявляє про блокування російськими митниками понад 100 вагонів з продукцією компанії у зв'язку з посиленням контролю українських товарів.

Як повідомила УНІАН прес-служба держпідприємства, вагони з сіллю для промислової переробки, які прямували до РФ, затримано на митниці з 17 липня.

При цьому в компанії зазначають, що за цей період, після отримання експертних висновків російської митниці, деякі вагони з сіллю пройшли контроль і вирушили далі до адресата. Водночас 6 вагонів із сіллю повернули на підприємство, внаслідок чого «Артемсіль» зазнала збитків.

«На даний момент, керівництво підприємства вживає заходів для якнайшвидшого вирішення ситуації: із затримкою вагонів з продукцією ДП «Артемсіль» на митниці РФ і компенсацією збитків за повернуті вагони», - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії наголошують, що вся її продукція завжди супроводжується документацією, що підтверджує її якість.

Читайте такожРосія готується ввести продовольче ембарго проти України та ще шести країнЯк повідомляв УНІАН, у січні поточного року Росспоживнагляд запровадив заборону на поставки харчової солі виробництва українського підприємства «Артемсіль» на територію РФ. При цьому в «Артемсолі» стверджують, що на сьогодні офіційних документів, що підтверджують висунуті звинувачення у невідповідності стандартів, підприємству не пред'явлено.

У 2014 році «Артемсіль» поставила на територію РФ понад 60% виробленої продукції.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Артемсіль» (Донецька область) - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Виробнича потужність «Артемсолі» становить 7 млн тонн на рік. Кількість працівників - понад 3 тис. осіб. Продукція підприємства експортується до 22 країн світу.