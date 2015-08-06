У Росії вирішили поки не розширювати список продовольчого ембарго, щоб не було паніки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам глава Мінсільгоспу Росії Олександр Ткачов.

«Ми думаємо (про розширення списку заборонених продуктів – УНІАН), надходять багато пропозиції з різних асоціацій, спілок, кабінетів влади. Я схильний до того, що ми десять разів все підрахуємо, а потім приймемо рішення», - сказав Ткачов.

За його словами, на кону продовольча безпека, і «ми не зможемо забрати з ринку товари, щоб посіяти паніку, дефіцит і зростання ціни».

Ткачов сказав, що розширення списку заборонених до ввезення товарів може статися, якщо буде можливість їх замінити за рахунок свого виробництва, в іншому випадку потрібно «витримати час і замістити імпорт на вітчизняне виробництво».

Ткачов заявив, що буде еволюційний підхід.

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При цьому він вважає, що не варто чекати різкого, непрогнозованого» стрибка на продукти в РФ після початку знищення продуктів, внесених у список заборонених.

За його словами, такі дії є «світовим досвідом» і знизять обсяги контрабанди в Росію, допоможуть російським виробникам.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія опрацьовує питання розширення продовольчого ембарго на нові країни.

29 липня сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу щодо Росії.

Як відомо, Рада ЄС офіційно прийняла рішення продовжити економічні санкції відносно Росії до 31 січня 2016 року.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.