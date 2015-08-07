Росія затримує лише п'яту частину санкційних продуктів - ЗМІ

Про це свідчать аналітичні дані Россільгоспнагляду, передає газета "Известия".

Стало відомо, що призупинити вдається лише невелику частку контрабанди, яка ввозиться з країн Митного союзу Євро-Азіатського економічного союзу (ЄАЕС).

Справа в тому, що на адміністративних кордонах з такими державами немає митного контролю — перевірки проводять тільки пости Россільгоспнагляду, яких не дуже багато: шість на кордоні з Білоруссю, 35 — з Казахстаном.

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Тому порушники шукають безконтрольні польові дороги: навіть ті, кого повертають, нерідко знаходять об'їзні шляхи і все одно ввозять західне продовольство до Росії.

У свою чергу Россільгоспнагляд планує збільшити кількість наглядових постів біля адміністративних кордонів, однак спочатку відомство проведе дослідження торгівельних потоків з Казахстану і Білорусі.

7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. 31 липня поточного року уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених у країну санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в області охорони навколишнього середовища".