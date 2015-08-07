Єврокомісія продовжила підтримку виробників овочів та фруктів, які потрапили під санкції РФ
Європейська комісія формалізувала рішення продовжити до кінця червня 2016 року підтримку європейських виробників овочів та фруктів, які потрапили під дію санкцій Росії.
Відповідне рішення ухвалено у п’ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН. В Єврокомісії зазначили, що сьогоднішнє рішення стало реакцією на рішення Росії продовжити свої обмежувальні заходи ще на 12 місяців.
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У цьому зв’язку європейський комісар з питань сільського господарства Філ Хоган сказав: "Значні дії, здійснені на сьогоднішній день Євросоюзом, продемонстрували солідарність ЄС з фермерами, які найбільше постраждали від російських санкцій. Ці дії також відіграли важливу роль в пом'якшення наслідків заборони. Тепер після пролонгації заборони ми повинні продовжити надавати підстраховку для того, щоб гарантувати безпеку виробникам, які, як і раніше, стикаються з труднощами у зв'язку із забороною".