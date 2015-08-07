Єврокомісія продовжила підтримку виробників овочів та фруктів, які потрапили під санкції РФ

Відповідне рішення ухвалено у п’ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН. В Єврокомісії зазначили, що сьогоднішнє рішення стало реакцією на рішення Росії продовжити свої обмежувальні заходи ще на 12 місяців.

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У цьому зв’язку європейський комісар з питань сільського господарства Філ Хоган сказав: "Значні дії, здійснені на сьогоднішній день Євросоюзом, продемонстрували солідарність ЄС з фермерами, які найбільше постраждали від російських санкцій. Ці дії також відіграли важливу роль в пом'якшення наслідків заборони. Тепер після пролонгації заборони ми повинні продовжити надавати підстраховку для того, щоб гарантувати безпеку виробникам, які, як і раніше, стикаються з труднощами у зв'язку із забороною".